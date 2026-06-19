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På midsommarafton bröt en brand ut i ett flerfamiljshus i Märsta. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Omfattande brand i Märsta – flerfamiljshus i lågor

Av Jacob Ruderstam
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En kraftig brand bröt ut i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm på midsommarafton.

– Det väller svart rök från huset, sa SOS Alarms teamledare Sören Gustavsson till UNT under eftermiddagen.

Branden startade på en balkong och spred sig till taket. Räddningstjänsten har varnat för att spridningsrisken varit hög. Både polis och ambulans åkte till platsen.

Vid 17-tiden uppgav polisen att det inte befann sig några människor i huset. En katt har fått hjälp av djurambulans.

Byggnaden består av två våningar
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Ett område runt byggnaden har spärrats av
Expressen
SOS: ”Har jättemycket resurser på plats”
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se

Märsta

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