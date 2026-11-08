Kraftig brand i sporthall söder om Stockholm – igen
Under natten har det brunnit kraftigt i en sporthall i Tumba, söder om Stockholm.
– Det brinner för fullt. Den går inte att rädda. Vårt mål är att förhindra spridning till skolan intill, säger Henrik Dewoon-Thorén vid räddningstjänsten till Aftonbladet.
Förra veckan brann det i samma anläggning, fast den mindre av två hallar. Nu är det den större hallen som drabbats.
Polisen utreder händelsen som mordbrand.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen