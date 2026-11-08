Under natten har det brunnit kraftigt i en sporthall i Tumba, söder om Stockholm.

– Det brinner för fullt. Den går inte att rädda. Vårt mål är att förhindra spridning till skolan intill, säger Henrik Dewoon-Thorén vid räddningstjänsten till Aftonbladet.

Förra veckan brann det i samma anläggning, fast den mindre av två hallar. Nu är det den större hallen som drabbats.

Polisen utreder händelsen som mordbrand.