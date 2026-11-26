Kraftig storm i USA – hundratusentals strömlösa
Ett kraftigt oväder lamslår delar av USA mitt under Thanksgiving-helgen. Starka vindar och skyfall ställer till det rejält för amerikanerna, rapporterar amerikanska medier.
Hundratals flyg har ställts in, medan broar och vägar har stängts av på grund av översvämningar. Samtidigt är över 800 000 hushåll strömlösa. På flera håll har vindarna varit så kraftiga att hustak slitits loss.
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