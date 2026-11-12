En investerargrupp hävdar att SAS är skyldigt dem 1,5 miljarder för en 40 år gammal obligation, rapporterar DI.

De hävdar att deras obligation som utfärdades på 80-talet har oändlig löptid, vilket skulle innebära att SAS är skyldig kupongränta varje år fortfarande. Någon sådan skuld fanns inte i flygbolagets rekonstruktion som blev klar för två år sedan.

Enligt en av personerna bakom kravet har de varit i kontakt med SAS men ”inte fått någon konstruktiv respons”. Till DI svarar flygbolaget att de ”går igenom sagda brev”.