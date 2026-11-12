Kräver SAS på 40 år gammal skuld: ”Inte fått respons”
En investerargrupp hävdar att SAS är skyldigt dem 1,5 miljarder för en 40 år gammal obligation, rapporterar DI.
De hävdar att deras obligation som utfärdades på 80-talet har oändlig löptid, vilket skulle innebära att SAS är skyldig kupongränta varje år fortfarande. Någon sådan skuld fanns inte i flygbolagets rekonstruktion som blev klar för två år sedan.
Enligt en av personerna bakom kravet har de varit i kontakt med SAS men ”inte fått någon konstruktiv respons”. Till DI svarar flygbolaget att de ”går igenom sagda brev”.
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