Tyskland och Österrike vill att europeiska investerare blir majoritetsägare i Tiktoks verksamhet i Europa, skriver AFP. I ett gemensamt uttalande varnar länderna för att den kinesiskägda plattformen är en säkerhetsrisk.

– Tiktok är inte längre en leksak, utan en del av vår demokratis infrastruktur. Den här infrastrukturen får inte ligga i händerna på en geopolitisk rival, säger Alexander Pröll, statssekreterare med ansvar för digitalisering i Österrike.

Enligt tyska Handelsblatt är målet att bilda ett samriskbolag där europeiska investerare äger minst 51 procent.

Länderna ska försöka vinna stöd för förslaget bland övriga EU-länder vid ett ministermöte i Bryssel nästa vecka.