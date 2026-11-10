M-ledaren Ulf Kristersson får en vecka till på sig att sondera, meddelar talmannen Andreas Norlén i ett uttalande.

Tisdag den 17 november ska han redovisa sitt sonderingsuppdrag.

”Efter rapporten från Ulf Kristersson kommer jag att samtala med samtliga övriga partiföreträdare för att få en samlad bild av var processen för regeringsbildningen då befinner sig”, skriver talmannen.

Norlén kommer därefter att meddela nästa steg i processen, fortsätter han.