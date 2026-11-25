Kritik mot adhd-utredningar: ”Pusslar ihop diagnos”
277 000 svenskar har fått adhd-mediciner utskrivna och de privata adhd-klinikerna blir allt fler. Svenska psykiatriska föreningen är kritisk mot att klinikerna riktar in sig på en diagnos.
– Väldigt många kan få adhd-diagnos och pussla ihop de symtom som krävs för att kunna kryssa in på symtomen i diagnosmanualen, säger föreningens ordförande Jonas Eberhard till SVT:s Uppdrag granskning.
En av UG:s reportrar, som inte har adhd, har genomfört tio adhd-utredningar på privata kliniker. I samtliga fall bedömer klinikerna att det finns grund för en adhd-utredning, och sex kliniker säger att de tror att utredningen skulle leda till en diagnos.
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