Den nya övergångsbudgeten visas upp under en pressträff på torsdagsmorgonen.

Det är synd att Sverige får en övergångsbudget, eftersom det krävs större satsningar än vad som är brukligt i en sådan. Det skriver akademikerfacket Saco i ett pressmeddelande.

– Sverige har inte råd att låta nödvändiga reformer fastna i ett segdraget politiskt spel. Dagens utmaningar tar inte paus för att partierna inte kommer överens, säger förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Branschorganisationen Företagarna är i sin tur kritisk till att varken el- eller bränsleskatter sänks.

– En övergångsregerings budget brukar av tradition inte innehålla nya reformer, bara förlängda anslag. Med det sagt så är det beklagligt att regeringen missar chansen att sänka elskatten, säger policychefen Patrick Krassén i ett pressmeddelande.