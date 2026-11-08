David Druid tar timeout från jobbet som programledare i “Morgonpasset i P3” även den kommande veckan på grund av sitt agerande i ett privat bråk, som filmats och spridits på sociala medier. Under helgen har historien avhandlats på flera svenska kultursidor.

Sydsvenskans kulturchef Maria G Francke reagerar bland annat på att tittaren helt saknar kontext.

”Vi, som i åskådarna, vet ingenting om vad som har hänt tidigare, och vi vet ingenting om vad som hänt efteråt”, skriver hon i en krönika.

Dagens ETC:s Gabriella Kärnekull Wolfe menar att det är fel att reducera det som händer i klippen till ett ”bråk”. Det handlar om psykiskt våld, menar hon, och de som försvarar Druid har sannolikt vant sig vid att stå ut med just det.

”I stället för att fråga oss själva vad som är normalt, kanske vi ska fråga oss vad vi vill ska vara normalt”, skriver Kärnekull Wolfe.