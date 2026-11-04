David Druid tillsammans med tidigare kollegor på Morgonpasset Kodjo Akolor och Katherine Zimmerman.

Sveriges Radio vill att David Druid återvänder till ”Morgonpasset” i P3, säger radiochefen Charlotta Friborg till Ekot. Exakt när det kan ske är dock fortfarande oklart, säger hon.

– Det finns saker man behöver ha tid att reda ut när det handlar om att hantera så pass komplicerade saker. Men vi har en väldigt uppskattad medarbetare som vi vill ska komma tillbaka till jobbet, såklart.

David Druid har tagit en paus från jobbet efter att klipp spridits i sociala medier där han uttrycker sig nedlåtande mot en kvinna och pratar om droganvändning.