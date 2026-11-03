Bengaler och pyroteknik under söndagens fotbollsmatch i allsvenskan mellan BK Häcken och IFK Göteborg på Nordic Wellness Arena.

Polisens insats på Nordic Wellness Arena under söndagens match mellan Häcken och IFK Göteborg var allt annat än välavvägd, enligt krönikörer.

Martin Andersson på Fotbollskanalen skriver att polisen i Göteborg länge haft en mer konfrontativ inställning än i alla andra delar av landet.

”Nu gick man ett steg längre - för långt. Det var tydligt att det här beslutet inte var särskilt passande för situationen.”

Polisen stormade läktaren i kravallutrustning, med det uttalade syftet att stoppa supportrar från att bränna pyroteknik.

Noa Bachner i Expressen är mest dyster över att bengaler återigen har fått polisen att agera på ett sätt som sätter dem på kollisionskurs med stora delar av supportersverige. Det när de två lägren hade behövt mötas i kampen mot fotbollens större problem, som matchfixning och kopplingar till kriminella.

”Svensk fotboll behöver verkligen hjälp av polisen, inte ligga i ständig konflikt med den”, skriver han.