Kroppsnära robotik ger hopp om roligare ålderdom

Robotiken har tidigare ofta använts vid rehabilitering, som här på ett sjukhus. Men många tror att tekniken snart kan bli en växande marknad för vardagsanvändning när den blir lättare än den som visas på bilden.

Kan kroppsnära robotik förändra vad det innebär att bli gammal? I ett reportage i Financial Times testar journalisten Patti Waldmeir ett fotledsstöd som ger extra kraft i steget och ett robotiserat höftbälte som gör det lättare att gå i trappor.

Så kallade exoskelett har funnits på marknaden i många år men har ofta använts av exempelvis militär eller inom medicinsk rehabilitering. Nu börjar de bli lättare och billigare.

Det gör att tekniken kan komma att användas bredare, till exempel för att äldre personer ska få behålla sin rörlighet och självständighet längre.

Arun Jayaraman, forskningschef verksam i Chicago och expert på exoskelett, tror på en stor marknad framöver.

– Folk vill vara friska och kunna göra roliga saker.