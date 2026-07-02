SKF ska bygga delar till humanoida robotar

SKF ska bilda ett samriskbolag i Kina för att tillverka komponenter till humanoida robotar, enligt ett pressmeddelande.

Genom investeringen tar den svenska kullagerjätten ”ett viktigt steg in i robotindustrin”, med särskilt fokus på robotar som drivs med AI-teknik i industriella miljöer.

– Satsningen ligger väl i linje med vår strategi att driva lönsam tillväxt och stärka vår position inom utvalda industrisegment med hög tillväxt, säger SKF:s Kinachef Henry Wang i ett uttalande.