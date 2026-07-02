ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skärmdump från SKF:s nya partner Leaderdrive. (Leaderdrive)
Robotutvecklingen

SKF ska bygga delar till humanoida robotar

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

SKF ska bilda ett samriskbolag i Kina för att tillverka komponenter till humanoida robotar, enligt ett pressmeddelande.

Genom investeringen tar den svenska kullagerjätten ”ett viktigt steg in i robotindustrin”, med särskilt fokus på robotar som drivs med AI-teknik i industriella miljöer.

– Satsningen ligger väl i linje med vår strategi att driva lönsam tillväxt och stärka vår position inom utvalda industrisegment med hög tillväxt, säger SKF:s Kinachef Henry Wang i ett uttalande.

SKF ska äga 60 procent av samriskbolaget
pressmeddelande · mfn.se
Bildar bolaget med kinesiska robotutvecklaren Leaderdrive
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Jämför bredband på din adress – hitta bästa priset och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
RobotutvecklingenArtificiell intelligensKinaAsienSKFIndustri & tillverkning