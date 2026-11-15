Efter 725 dagars frånvaro gjorde Dejan Kulusevski äntligen comeback i landslaget i går. Tottenhamstjärnan byttes in till stort jubel i den 61:a minuten när Sverige besegrade Bosnien-Hercegovina med 3–2 och säkrade gruppsegern i Nations League.

– Det är fantastiskt, alltså det är drömmen. Jag kände så mycket kärlek från fansen, säger han till Dagens Nyheter.

Kulusevski har varit borta på grund av en knäskada, men är nu skadefri. Han hoppas på mer speltid mot Polen på torsdag, även om han medger att matchformen ännu inte är på topp.