Sveriges 3–2-seger mot Bosnien-Hercegovina var en match med två ansikten. Efter en lysande första halvlek och 3–0-ledning var Blågult nära att tappa allt. Aftonbladets Simon Bank hyllar Graham Potters offensiva fotboll, men konstaterar att spelet föll samman efter paus.

”Så otroligt bra, så otroligt skört”, skriver han i en krönika.

Även Svenska Dagbladets Anders Lindblad lyfter landslagets två sidor: lekfullt och effektivt före paus, svajigt och darrigt efteråt. Samtidigt hyllar han Potters taktiska fingertoppskänsla och understryker att förbundskaptenen har fått svenskarna att tro på landslaget igen.

Expressens Therese Strömberg är mer bekymrad över Sveriges kollaps. Hon pekar på slarviga bolltapp, defensiva misstag och ett lag som tappar fattningen när motståndet hårdnar. Trots höstens framsteg har Sverige fortfarande långt kvar till Europas topp, skriver hon.

”Visst känns det lite skönt att veta att de riktigt bra motstånden i A-divisionen ändå är en stund bort?”