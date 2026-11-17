Just nu: Hugo Larsson kvitterar mot Polen
POL–SVE 1–1 | Det har redan blivit två mål i Nations League-mötet med Polen. Polen tog ledningen genom Adrian Bendyczak i den 16:e minuten. Och Polen hade därefter bud på ett mål till.
Men i den 25:e minuten kvitterade Sverige – det genom mittfältaren Hugo Larsson som därmed gjorde sitt första landslagsmål. Framspelare var anfallsesset Viktor Gyökeres.
Målvakten Noel Törnqvist landslagsdebuterar liksom mittfältaren Alieu Njie.
Sverige har redan säkrat gruppsegern efter lördagens vinst mot Bosnien-Hercegovina.
Sveriges startelva
Noel Törnqvist – Felix Beijmo, Gustaf Lagerbielke, Eric Smith, Elliot Stroud – Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Jesper Karlström, Alieu Njie – Yasin Ayari, Viktor Gyökeres.
Inför matchen
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