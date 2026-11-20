Jacob Friis får sparken efter fiaskot i Nations League
Finländska herrlandslagets förbundskapten Jacob Friis får sparken, skriver Yle. Efter en knackig höst i Nations League slutade Finland på tredje plats i C-divisionen.
I en kommentar skriver ordföranden för finländska fotbollsförbundet att Friis mål var att säkra en plats i nästa års EM-kval, men att resultatet ”inte motsvarade våra förväntningar”.
U21-landslagets förbundskapten Mika Lehkosuo tar över efter Friis.
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