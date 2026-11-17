Danmark gjorde två snabba mål i tisdagskvällens nordiska stormatch mot Norge, som var tvungna att vinna på bortaplan på Parken i Köpenhamn för att ta sig vidare till slutspel i Nations League. Sedan kom vändningen.

Erling Braut Haaland gjorde reduceringsmålet före halvtid och Martin Ødegaard kvitterade i slutet av den andra halvleken. I den sjätte övertidsminuten fick Norge sedan straff efter en dansk hands – och Haaland gjorde mål.

– Det här fotbollsåret är ett av de sjukaste jag har varit med om. Det är kul att vara norrman, säger Haaland till norska TV2 efter matchen.

Norge slutar därmed tvåa i sin grupp bakom Portugal.

Från de fyra grupperna i A-divisionen går ettan och tvåan vidare till vårens slutspel, som lottas på fredag.