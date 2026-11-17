Drama på Parken när Norge vände: ”Det sjukaste året”
Danmark gjorde två snabba mål i tisdagskvällens nordiska stormatch mot Norge, som var tvungna att vinna på bortaplan på Parken i Köpenhamn för att ta sig vidare till slutspel i Nations League. Sedan kom vändningen.
Erling Braut Haaland gjorde reduceringsmålet före halvtid och Martin Ødegaard kvitterade i slutet av den andra halvleken. I den sjätte övertidsminuten fick Norge sedan straff efter en dansk hands – och Haaland gjorde mål.
– Det här fotbollsåret är ett av de sjukaste jag har varit med om. Det är kul att vara norrman, säger Haaland till norska TV2 efter matchen.
Norge slutar därmed tvåa i sin grupp bakom Portugal.
Från de fyra grupperna i A-divisionen går ettan och tvåan vidare till vårens slutspel, som lottas på fredag.
Klara för slutspel i Nations League
Grupp 1: Frankrike och Belgien.
Grupp 2: Tyskland och Nederländerna.
Grupp 3: England och Spanien.
Grupp 4: Portugal och Norge.
Fotnot: Kvartsfinalerna avgörs i dubbelmöten i slutet på mars. Semifinaler, match om tredje pris och final avgörs 9–13 juni i enkelmöten.