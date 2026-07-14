Kunder anklagar Zara för att sälja ”dödsbyxa”

En populär sommarbyxa från Zara har lett till stor uppståndelse i sociala medier. I tusentals inlägg visar kvinnor upp blodiga händer, knän och ansikten efter att ha snavat på plagget, som nu går under namnet ”dödsbyxan”, rapporterar CNN och CBC.

Flera kvinnor varnar också för att de behövt söka sjukhusvård efter att ha ramlat.

– De här Zara-byxorna borde komma med en varning, för nu har jag fått en fraktur i knät, säger Holly Gilmer.

Byxorna är både långa och breda och tillverkade i det ”hala” konstmaterialet satin. Brittiska modemagasinet Fashion Times spekulerar i att det är bredden i kombination med längden som utgör faran.

På sociala medier fortsätter de drabbade kvinnorna att dela med sig av sina upplevelser.

”Någon borde göra en Netflix-dokumentär om de här byxorna”, skriver en.