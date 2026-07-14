Svenska Felicia fastnade med foten i ”dödsbyxan” – fick hjärnskakning

Svenska 25-åriga Felicia skadades allvarligt efter att hon ramlade i Zaras så kallade ”dödsbyxor”, skriver Dagens Nyheter. Felicia hade köpt byxorna utomlands, och det var när hon sprang till bussen i dem som olyckan inträffade.

– Jag fastnade i dem med foten och föll rakt ut på en bilväg. Det var inte det värsta, för det kom ingen bil, men jag slog i huvudet, förklarar hon.

Felicia fick söka akutvård och läkarna kunde konstatera att hon hade drabbats av en hjärnskakning. Byxorna är nu slängda.

De långa och breda byxorna från modejätten har uppmärksammats stort i sociala medier under sommaren. I tusentals inlägg har kvinnor visat upp blodiga sår, frakturer och blåmärken efter fallolyckor.