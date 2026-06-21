Kung Charles tänker berätta vad han betalar i skatt

Kung Charles planerar att som första brittiska monark någonsin i veckan redovisa hur mycket skatt han betalar. Det rapporterar brittiska medier.

”Vårt mål är att förklara alla aspekter av de kungliga finanserna på ett sätt som ytterligare ökar tydligheten och tillgängligheten, samtidigt som vi sätter dem i sitt historiska och konstitutionella sammanhang”, säger en talesperson för hovet i ett uttalande.

Kungahuset har på frivillig basis betalat inkomstskatt och kapitalvinstskatt sedan 1993.