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Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Kvinna död efter tågolycka i Vara

Av Hannah Gustafsson
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En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen, skriver polisen på sin hemsida.

En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador.

– De ska ha färdats på en moped och korsat spåret samtidigt som tåget kom. Det finns buskage vid överfarten så det kan vara så att de inte hörde tåget komma, säger Göran Karlbom vid polisen till TT.

Överfarten används vanligtvis inte, så varför de båda korsade spåren där är oklart.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Skedde vid en nyttjandeöverfart
TT
Larmet kom vid 21-tiden på lördagen
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