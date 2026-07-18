Kvinna föll från balkong – misstänkt mordförsök

En kvinna i 20-25-årsåldern föll ut från en balkong på andra våningen på Gärdet i centrala Stockholm vid 02.30 i natt. En man i samma ålder har gripits misstänkt för mordförsök, skriver flera medier.

– Mannen var i eller i anslutning till denna lägenhet, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT Nyheter Stockholm.

Det är dock ännu oklart vad som föranledde fallet.

Skadorna är inte livshotande och polisen har kunnat hålla ett förhör med kvinnan.