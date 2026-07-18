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Arkivbild. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Kvinna föll från balkong – misstänkt mordförsök

Av Marcus Lindén
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En kvinna i 20-25-årsåldern föll ut från en balkong på andra våningen på Gärdet i centrala Stockholm vid 02.30 i natt. En man i samma ålder har gripits misstänkt för mordförsök, skriver flera medier.

– Mannen var i eller i anslutning till denna lägenhet, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT Nyheter Stockholm.

Det är dock ännu oklart vad som föranledde fallet.

Skadorna är inte livshotande och polisen har kunnat hålla ett förhör med kvinnan.

Mannen och kvinnan känner varandra
Sveriges Television
I övrigt är skadeläget oklart
TT
Hon fick föras till sjukhus
radio+text · Sveriges Radio
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