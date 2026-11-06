Kvinna hittad död på hotell i Norrköping – man gripen
Norrköpingspolisen har gripit en man i 25-årsåldern efter att en kvinna hittats död på ett hotellrum i staden.
”Poliserna konstaterade att det fanns behov av undersökningsåtgärder. Jourhavande befäl beslutade då att öppna en förundersökning om mord”, skriver polisen på sin hemsida.
Kvinnans anhöriga har underrättats.
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