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Genrebild. (Christine Olsson/TT)
Inrikes

Kvinna i 40-årsåldern anhållen för mord i Kungsör

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för ett mord som ska ha begåtts i Kungsör under onsdagen, rapporterar P4 Västmanland.

Kvinnan greps i centrala Arboga under onsdagseftermiddagen. Polisen och åklagaren är i övrigt återhållsamma med detaljer i fallet.

– Jag kan inte ange några omständigheter i nuläget, säger åklagare Fredrik Ingblad till P4 Västmanland.

Polisen larmades först om ”misstänkt grovt brott”
Sveriges Radio
Efter gripandet spärrades området av
Aftonbladet
Polisens notis om händelsen
pressmeddelande · polisen.se
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