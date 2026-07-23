Kvinna i 40-årsåldern anhållen för mord i Kungsör

En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för ett mord som ska ha begåtts i Kungsör under onsdagen, rapporterar P4 Västmanland.

Kvinnan greps i centrala Arboga under onsdagseftermiddagen. Polisen och åklagaren är i övrigt återhållsamma med detaljer i fallet.

– Jag kan inte ange några omständigheter i nuläget, säger åklagare Fredrik Ingblad till P4 Västmanland.