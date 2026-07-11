Kvinna räddad efter elva timmars gisslandrama i Berlin
En kvinna har räddats ur ett elva timmar långt gisslandrama i Berlin, rapporterar flera europeiska medier. På fredagskvällen ska en man ha tagit en butiksanställd kvinna som gisslan under knivhot, vilket ledde till en massiv polisinsats i den tyska huvudstaden.
Polisen anlände till platsen vid 22-tiden på fredagskvällen och först på lördagsmorgonen kunde kvinnan gå fri. Det är oklart om hon skadades fysiskt under natten, skriver Euronews.
Vittnen berättar att en man tog sig in i butiken med ”en stor kniv” precis innan stängning. Men det är oklart vad den misstänkte gärningsmannen hade för motiv, enligt Deutsche Welle.
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