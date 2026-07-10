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En blå och tre röda SL-bussar i Stockholm. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Kvinna skadad på buss – satte sig i ”något blött”

Av Adam Lindh
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En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida.

Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig i ”något blött” på sätet, vilket orsakade smärta.

Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Kvinna skadad på buss
Expressen
Händelsen rubriceras som vållande till kroppsskada
Aftonbladet
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