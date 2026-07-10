Kvinna skadad på buss – satte sig i ”något blött”
En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida.
Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig i ”något blött” på sätet, vilket orsakade smärta.
Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen.
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