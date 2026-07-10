Kvinna skadad på buss – satte sig i ”något blött”

En blå och tre röda SL-bussar i Stockholm.

En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida.

Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig i ”något blött” på sätet, vilket orsakade smärta.

Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen.