Just nu
Kvinnlig cyklist död – påkörd av lastbil i Stockholm
En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan/Sveavägen i centrala Stockholm. Det rapporterar TT.
En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt.
Anhöriga till kvinnan har underrättats.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen