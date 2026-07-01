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Kvinnlig cyklist död – påkörd av lastbil i Stockholm

Av Helena Sällström
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En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan/Sveavägen i centrala Stockholm. Det rapporterar TT.

En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt.

Anhöriga till kvinnan har underrättats.

Kvinnan fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas
TT
En lastbilschaufför är förhörd och misstänkt i ärendet
pressmeddelande · polisen.se
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