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Huvudrollsinnehavarna i en scen i ”Heated Rivalry”. (HBO/Pressbild)
”Heated rivalry"-succén

Kvinnor driver boomen för homoerotiska serier om män

Av Tor Gasslander
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Det är kvinnliga tittare som driver framgångarna för homoerotiska serier om män, skriver CNBC.

Enligt HBO:s egna siffror är två av tre personer som sett omtalade ”Heated Rivalry” kvinnor. Enligt analysföretaget Nielsen syns samma tendens för många liknande titlar.

Konsulten Shampaigne Graves, som driver en podcast om kvinnors konsumtion, säger att fenomenet egentligen inte är nytt – bara mer uppmärksammat.

– Alltihop handlar om att kvinnor – ursäkta ordvitsen – kommer ut ur garderoben och talar om en genre de redan var väldigt investerade i.

Trenden syns också inom litteraturen
CNBC
Magasinet Filter djupdök i fenomenet tidigare i år (februari)
magasinetfilter.se
Serien plockade nyligen hem 16 priser på Canadian Screen Awards (1 juni)
deadline.com
Heated Rivalry
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