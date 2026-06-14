Kvinnor som fött pojkar lever 1,6 år längre

Kvinnor som fött en eller flera pojkar lever i genomsnitt längre än andra kvinnor, enligt en ny dansk studie skriver GP.

Det hela handlar om ett fenomen som kallas fetomaternell mikrochimerism, som förenklat innebär att den gravida kvinnan och fostret utbyter celler med varandra via moderkakan. Bebisens celler kan leva kvar i kvinnan i decennier och har visat sig ha en läkande kraft.

Enligt studien gör celler med y-kromosomen störst skillnad – de kvinnor som i medelåldern hade den manliga kromosomen i blodet levde i genomsnitt 1,6 år längre än kvinnor utan.

Varför? Det vet forskarna ännu inte. Och Cecilia Götherström, docent i stamcellsvetenskap, ställer sig något frågande till forskningsfynden.

– Jag känner en viss tvekan inför slutsatsen att det är just y-kromosomen som gör att man lever längre, säger Götherström.