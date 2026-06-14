ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Mamma och son fikar i Hallstavik. (Martina Holmberg / TT)
Inrikes

Kvinnor som fött pojkar lever 1,6 år längre

Av Ebba Örn
Publicerad:

Kvinnor som fött en eller flera pojkar lever i genomsnitt längre än andra kvinnor, enligt en ny dansk studie skriver GP.

Det hela handlar om ett fenomen som kallas fetomaternell mikrochimerism, som förenklat innebär att den gravida kvinnan och fostret utbyter celler med varandra via moderkakan. Bebisens celler kan leva kvar i kvinnan i decennier och har visat sig ha en läkande kraft.

Enligt studien gör celler med y-kromosomen störst skillnad – de kvinnor som i medelåldern hade den manliga kromosomen i blodet levde i genomsnitt 1,6 år längre än kvinnor utan.

Varför? Det vet forskarna ännu inte. Och Cecilia Götherström, docent i stamcellsvetenskap, ställer sig något frågande till forskningsfynden.

– Jag känner en viss tvekan inför slutsatsen att det är just y-kromosomen som gör att man lever längre, säger Götherström.

Forskarna teoretiserar kring att de främmande cellerna gör kroppens immunförsvar ”mer vaksamt”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Kvinnors DNA innehåller generellt två X-kromosomer, medan män har en X- och en Y-kromosom
videnskab.dk
Annons
Sommar i Sverige från 730 kr/natt på Elite Hotels
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen