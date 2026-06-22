Kodläcka ger unik insyn i Thiels hemliga elitgrupp

En deltagarlista för techmiljardären Peter Thiels hemlighetsfulla nätverk Dialog har avslöjats efter att den legat synlig i webbplatsens källkod, rapporterar Wired.

På den över 200 namn långa listan finns bland andra senatorerna Ted Cruz och Cory Booker, Open AI-chefen Greg Brockman, New York Times-profilen Ezra Klein och skådespelaren Joseph Gordon-Levitt.

Det är oklart hur aktivt personerna deltagit i nätverket. Enligt The Guardian uppger flera som kontaktats för en kommentar – och särskilt demokratiska politiker – att de inte vet varför deras namn finns med. Andra beskriver Dialog som ett värdefullt forum för samtal över politiska gränser.

Dialogs årliga möten har jämförts med slutna elitträffar som Bilderberggruppen. Enligt Wired ska årets sammankomst i Dublin bland annat handla om kärnkraft, tredje världskriget, sex och sekter.