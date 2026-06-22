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Peter Thiel, 2020. (Shutterstock)
Tech

Kodläcka ger unik insyn i Thiels hemliga elitgrupp

Av Helena Sällström
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En deltagarlista för techmiljardären Peter Thiels hemlighetsfulla nätverk Dialog har avslöjats efter att den legat synlig i webbplatsens källkod, rapporterar Wired.

På den över 200 namn långa listan finns bland andra senatorerna Ted Cruz och Cory Booker, Open AI-chefen Greg Brockman, New York Times-profilen Ezra Klein och skådespelaren Joseph Gordon-Levitt.

Det är oklart hur aktivt personerna deltagit i nätverket. Enligt The Guardian uppger flera som kontaktats för en kommentar – och särskilt demokratiska politiker – att de inte vet varför deras namn finns med. Andra beskriver Dialog som ett värdefullt forum för samtal över politiska gränser.

Dialogs årliga möten har jämförts med slutna elitträffar som Bilderberggruppen. Enligt Wired ska årets sammankomst i Dublin bland annat handla om kärnkraft, tredje världskriget, sex och sekter.

Den som deltar i Dublin får även välja om den är intresserad av matchmaking
www.wired.com  · Ofta betalvägg
Expert varnar för att slutna nätverk kan påverka opinion och driva egna intressen utan övriga samhällets granskande blickar
www.theguardian.com
Listan publicerades först på Bluesky
bsky.app
bakgrund
 
Peter Thiel
Wikipedia (sv)
Peter Andreas Thiel, född 11 oktober 1967 i Frankfurt am Main, är en tysk-amerikansk entreprenör, riskkapitalist, hedgefondförvaltare och samhällsdebattör. Thiel har beskrivits som frihetligt konservativ. Han har donerat stora summor till amerikanska högerpolitiker.
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