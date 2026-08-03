Läckt hemsida visar kinesiskt övervakningssystem

En läckt hemsida som tycks användas för övervakning av utländska medborgare i Kina ger en unik inblick i den kinesiska övervakningsstaten, skriver New York Times.

Systemet tycks bland annat ha kartlagt minst 700 utländska medborgare boende i staden Zhangjiakou och över 300 utländska journalister. Bland den information som samlats in finns betalningar, rörelsemönster och bilder från övervakningskameror. Enligt tidningen tycks systemet också kunna användas för att kartlägga individers personliga relationer.

– Den typen av dataintegrering saknar verkligen motstycke och illustrerar hur få regler Kina har, säger Maya Wang, biträdande Asienchef på Human Rights Watch.