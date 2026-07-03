Lagarde öppnar upp för tidig sorti från ECB

ECB-presidenten Christine Lagarde utesluter inte att lämna sin post innan mandatet går ut i oktober 2027, skriver CNBC.

Anledningen till att Lagarde överväger att avgå i förtid är att hon anser att det behövs en europeisk röst i den franska presidentvalsdebatten 2027. Hon är rädd för att Frankrikes roll inom Europa annars kommer att förminskas.

På frågan om hon överväger att stödja en kandidat i presidentvalet eller själv kandidera svarar hon:

– Jag kommer att ställa mig själv några frågor.

Som det ser ut just nu är Jordan Bardella från ytterhögerpartiet Nationell samling favorit att ta över som president efter Emmanuel Macron.