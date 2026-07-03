Lagarde öppnar upp för tidig sorti från ECB
ECB-presidenten Christine Lagarde utesluter inte att lämna sin post innan mandatet går ut i oktober 2027, skriver CNBC.
Anledningen till att Lagarde överväger att avgå i förtid är att hon anser att det behövs en europeisk röst i den franska presidentvalsdebatten 2027. Hon är rädd för att Frankrikes roll inom Europa annars kommer att förminskas.
På frågan om hon överväger att stödja en kandidat i presidentvalet eller själv kandidera svarar hon:
– Jag kommer att ställa mig själv några frågor.
Som det ser ut just nu är Jordan Bardella från ytterhögerpartiet Nationell samling favorit att ta över som president efter Emmanuel Macron.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen