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Marine Le Pen när hon besökte Nice i juli/Den nya valaffischen. (TT)
Politiska läget i Frankrike

”Pånyttfödd” Marine Le Pen toppar mätningar trots dom

Av Marcus Lindén
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Marine Le Pen toppar opinionsmätningarna inför det franska presidentvalet 2027, trots den fällande domen för förskingring. Det rapporterar den franska radiokanalen RTL.

Le Pens första valaffisch inför valet är en tydlig blinkning till Jesu korsfästelse. Den politiska veteranen står med båda händerna utsträckta intill ordet ”pånyttfödelse”. Nu hoppas hon också att det franska folket ska glömma hennes synder, skriver kanalen.

RTL drar en parallell till valet 2017. Då fick den skandaltyngda kandidaten Francois Fillon visserligen gott om röster, men i slutändan ekade protestropen för högt vid hans möten och han nådde inte valets andra runda.

I sommar har Le Pen hållit en låg profil och tagit en längre semester (franska)
www.rtl.fr
Macrons parti stämde Le Pen över sloganen – samma ord som Macrons partinamn (15 juli)
www.politico.eu
Två mätningar i juli bekräftade att Le Pen sitter i förarsätet (9 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Presidentvalet i Frankrike 2027
Wikipedia (en)
Presidential elections are scheduled to be held in France on 18 April 2027, with a second round on 2 May if no candidate secures a majority vote. The election may be held earlier under exceptional circumstances if the presidency falls vacant before then. Incumbent president Emmanuel Macron is ineligible to stand, as the French constitution limits presidents to two consecutive terms.
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