”Pånyttfödd” Marine Le Pen toppar mätningar trots dom
Marine Le Pen toppar opinionsmätningarna inför det franska presidentvalet 2027, trots den fällande domen för förskingring. Det rapporterar den franska radiokanalen RTL.
Le Pens första valaffisch inför valet är en tydlig blinkning till Jesu korsfästelse. Den politiska veteranen står med båda händerna utsträckta intill ordet ”pånyttfödelse”. Nu hoppas hon också att det franska folket ska glömma hennes synder, skriver kanalen.
RTL drar en parallell till valet 2017. Då fick den skandaltyngda kandidaten Francois Fillon visserligen gott om röster, men i slutändan ekade protestropen för högt vid hans möten och han nådde inte valets andra runda.
bakgrund
Presidentvalet i Frankrike 2027
Wikipedia (en)
Presidential elections are scheduled to be held in France on 18 April 2027, with a second round on 2 May if no candidate secures a majority vote. The election may be held earlier under exceptional circumstances if the presidency falls vacant before then. Incumbent president Emmanuel Macron is ineligible to stand, as the French constitution limits presidents to two consecutive terms.
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