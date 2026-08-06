”Pånyttfödd” Marine Le Pen toppar mätningar trots dom

Marine Le Pen när hon besökte Nice i juli/Den nya valaffischen.

Marine Le Pen toppar opinionsmätningarna inför det franska presidentvalet 2027, trots den fällande domen för förskingring. Det rapporterar den franska radiokanalen RTL.

Le Pens första valaffisch inför valet är en tydlig blinkning till Jesu korsfästelse. Den politiska veteranen står med båda händerna utsträckta intill ordet ”pånyttfödelse”. Nu hoppas hon också att det franska folket ska glömma hennes synder, skriver kanalen.

RTL drar en parallell till valet 2017. Då fick den skandaltyngda kandidaten Francois Fillon visserligen gott om röster, men i slutändan ekade protestropen för högt vid hans möten och han nådde inte valets andra runda.