Lagerbäck får rådgivande roll i krisande Sundsvall

Den tidigare svenska förbundskaptenen Lars Lagerbäck ska hjälpa den krisande fotbollsklubben Sundsvall under resten av säsongen. Sundsvall ligger sist i den näst högsta serien superettan och har sju poäng upp till säker mark i tabellen.

Lagerbäck blir rådgivare till den nya tränaren Per Joar Hansen som presenterades under tisdagen.

– Min roll är lite svår att beskriva, men Per är boss och jag är en av dem som ska försöka hjälpa honom så mycket jag kan, säger 77-åringen i ett uttalande.