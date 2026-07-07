Lagerbäck får rådgivande roll i krisande Sundsvall
Den tidigare svenska förbundskaptenen Lars Lagerbäck ska hjälpa den krisande fotbollsklubben Sundsvall under resten av säsongen. Sundsvall ligger sist i den näst högsta serien superettan och har sju poäng upp till säker mark i tabellen.
Lagerbäck blir rådgivare till den nya tränaren Per Joar Hansen som presenterades under tisdagen.
– Min roll är lite svår att beskriva, men Per är boss och jag är en av dem som ska försöka hjälpa honom så mycket jag kan, säger 77-åringen i ett uttalande.
bakgrund
Lars Lagerbäck
Wikipedia (sv)
Lars Edvin Lagerbäck, född 16 juli 1948 i Katrineholm, är en svensk fotbollsledare och fotbollstränare. Han har även varit fotbollsexpert för Viasat Fotboll. Från 2000 till 2009 var han svensk förbundskapten i fotboll och under denna tid gick landslaget vidare till fem raka slutspel. Under VM 2010 ledde han Nigerias herrlandslag och 2011–2016 var han förbundskapten för Islands landslag, vilket han ledde till kvartsfinal i fotbolls-EM 2016. Från hösten 2016 till och med januari 2017 hade han en rådgivande roll i svenska landslaget under förbundskapten Janne Andersson. Från och med den 1 februari 2017 var han Norges förbundskapten. Den 3 december 2020 fick Lagerbäck officiellt sparken av det Norska fotbollsförbundet. Han hade kontrakt över VM 2022 men enligt uppgifter ville förbundet satsa på en mer långsiktig lösning. I oktober 2016 installerades Lagerbäck som hedersdoktor vid Mittuniversitetet.
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