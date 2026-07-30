ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sandvikens Fabian Andersson och Ljungskiles Vilmer Tyrén. (SEBASTIAN LAMOTTE / BILDBYRÅN)
Superettan 2026

Ljungskiles seger rivs upp – använde obehörig spelare

Av Adam Lindh
Publicerad:

Sandvikens IF tilldöms en skrivbordsseger mot Ljungskile SK i herrarnas Superettan, rapporterar flera medier.

Ljungskile vann på planen med 2–1 i hemmamatchen på Skarsjövallen i söndags. Men sedan Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd slagit fast att lagets inlånade spelare Vilmer Tyrén inte var spelberättigad ändras resultatet till 0–3, skriver Sportbladet.

Disciplinnämnden skriver i sitt beslut ”att Tyrén under säsongen 2026 redan deltagit i bindande matcher för IFK Göteborg och Kalmar FF innan den aktuella matchen”, rapporterar SVT Sport.

Lånades in från Kalmar FF
Aftonbladet
Ljungskile tvingas även betala 2 000 kronor i administrationsavgift
Expressen
Sandviken skickade in en anmälan efter matchen
Sveriges Television
Annons
Boka turer och aktiviteter på din nästa resmål — sök på GetYourGuide
GetYourGuide
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen