Ljungskiles seger rivs upp – använde obehörig spelare
Sandvikens IF tilldöms en skrivbordsseger mot Ljungskile SK i herrarnas Superettan, rapporterar flera medier.
Ljungskile vann på planen med 2–1 i hemmamatchen på Skarsjövallen i söndags. Men sedan Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd slagit fast att lagets inlånade spelare Vilmer Tyrén inte var spelberättigad ändras resultatet till 0–3, skriver Sportbladet.
Disciplinnämnden skriver i sitt beslut ”att Tyrén under säsongen 2026 redan deltagit i bindande matcher för IFK Göteborg och Kalmar FF innan den aktuella matchen”, rapporterar SVT Sport.
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