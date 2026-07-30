Ljungskiles seger rivs upp – använde obehörig spelare

Sandvikens IF tilldöms en skrivbordsseger mot Ljungskile SK i herrarnas Superettan, rapporterar flera medier.

Ljungskile vann på planen med 2–1 i hemmamatchen på Skarsjövallen i söndags. Men sedan Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd slagit fast att lagets inlånade spelare Vilmer Tyrén inte var spelberättigad ändras resultatet till 0–3, skriver Sportbladet.

Disciplinnämnden skriver i sitt beslut ”att Tyrén under säsongen 2026 redan deltagit i bindande matcher för IFK Göteborg och Kalmar FF innan den aktuella matchen”, rapporterar SVT Sport.