En läkare på Västmanlands sjukhus i Västerås misstänks för att ha begått en våldtäkt inne på sjukhuset, skriver lokala medier. På tisdagen häktades han på den högre misstankegraden, sannolika skäl, rapporterar P4 Västmanland.

Enligt åklagare Jessica Wenna är målsäganden en patient, men hon ska också vara bekant med läkaren.

Mannen greps i lördags, fyra dagar efter den anmälda våldtäkten. Material har skickats till NFC för teknisk analys. Läkaren förnekar brott.