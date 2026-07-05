Läkare varnar för privata ”skräptester” för Alzheimer

Att privata aktörer erbjuder friska personer att testa sig för Alzheimers sjukdom är helt fel sätt att använda en banbrytande metod, säger överläkaren Henrik Zetterberg till TT.

– Vissa tester är skräp och kan visa fel, säger han.

Sjukdomen kan upptäckas upp till 20 år i förtid med ett blodprov som används inom den svenska specialistsjukvården. Men provet erbjuds bara till personer som har symtom, och först efter att man uteslutit flera andra diagnoser.

Specialistläkaren Madelene Johanzon säger att en av svårigheterna är att det inte finns godkända läkemedel att sätta in för den som får ett positivt provresultat.

– Kunskap är oftast bra men om man får veta att man riskerar att bli sjuk – vad ska man göra då? Det vet vi inte i dag.