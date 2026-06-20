Länsstyrelsen: Invasiva ostronet var inte så farligt

Ett stillhavsostron delas på Torsåker gård, där ett projekt för att hitta nya användningsområden för ostronet.

Det invasiva stillahavsostronet sprider sig på västkusten, men länsstyrelsen är inte längre så säker på att det är ett problem.

– Ju mer jag lärde mig, desto svårare blev det att svara på vad som var så dåligt, säger Åsa Strand vid länsstyrelsen i Västra Götaland till TT.

Tidigare har man till exempel trott att stillhavsostronet riskerar att konkurrera ut det inhemska, men så verkar inte vara fallet, eftersom arterna lever på olika djup.

Forskare försöker nu i stället hitta sätt att få användning för det nyinflyttade blötdjuret. Förutom som en ren matvara testas även pulveriserat ostron som smakförstärkare i kroppkakor, medan skalen möjligen kan komma att användas som marksten eller porslin.