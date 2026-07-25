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En humanoid robot från Realbotix på en mässa i januari. (Abbie Parr / AP)
Utvecklingen av AI

Lärare kritiserar AI-robot i skolan: ”Otroligt olämpligt”

Av Hedda Hallsenius
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En humanoid robot, tillsammans med en AI-driven lärarassistent, håller på att introduceras i en gymnasieskola i delstaten New York, rapporterar The Guardian.

Draget har kritiserats av lärare, som oroar sig för systemets säkerhet, lagringen av persondata och möjligheten till inspelning.

– Svaret på utmaningarna i skolan är inte fler skärmar, algoritmer eller robotar. Det vi behöver är fler vuxna som bryr sig och mer mänsklig kontakt, säger Melinda Pearson, ordförande för delstatens lärarfack.

Det finns även ett annat problem. Företaget Realbotix, som ligger bakom roboten, köpte i april 2024 upp företaget Simulacra, känt för att bygga realistiska sexdockor.

– Det här är otroligt olämpligt. Jag skulle säga att vår första reaktion var att det är rätt obehagligt, säger Pearson.

Realbotix förnekar att sexdockorna skulle ha någonting att göra med pilotprogrammet i gymnasieskolan.

Pilotprogrammet kritiseras även för valet av skola: ”De experimenterar på ursprungsbefolkningens barn igen”
www.theguardian.com
Roboten kostade strax över 560 000 kronor
www.ndtv.com
Enligt Realbotix ska programmet hjälpa lärare, inte ersätta dem
pressmeddelande · www.businesswire.com
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