Nationella bombskyddet har ryckt ut till stadsdelen Lugnet i Malmö efter en misstänkt explosion, rapporterar Sydsvenskan.

– Det är något som har smällt men det finns inga uppgifter om några personskador, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till SVT Skåne.

Den enda skadan som hittats än så länge är krossade rutor i en port. Polisen uppmanar grannarna att hålla sig inte och inte stå nära fönstret tills ett misstänkt föremål har kontrollerats.