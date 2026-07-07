ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
karta
Inrikes

Utryckning efter larm om rök från paket på postterminal

Av Anders Hovne
Publicerad:

Polis och räddningstjänst har ryckt ut till Postnords paketterminal i Torsvik i söder om Jönköping efter ett larm om en explosion, skriver Jönköpings-Posten.

Enligt polisen ska det ryka från ett paket, men det är oklart om det faktiskt skett en explosion.

– Det är någon form av smäll, alla har utrymt och ingen har kommit till skada, säger Martina Gradian, polisens presstalesperson.

Ingen person ska vara i fara
www.jp.se  · Ofta betalvägg
Exakt vad som har skett är oklart
Expressen
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen