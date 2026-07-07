Utryckning efter larm om rök från paket på postterminal

Polis och räddningstjänst har ryckt ut till Postnords paketterminal i Torsvik i söder om Jönköping efter ett larm om en explosion, skriver Jönköpings-Posten.

Enligt polisen ska det ryka från ett paket, men det är oklart om det faktiskt skett en explosion.

– Det är någon form av smäll, alla har utrymt och ingen har kommit till skada, säger Martina Gradian, polisens presstalesperson.