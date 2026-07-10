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Arkivbild. (Tim Aro/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Larm om smällar i Gävle – en till sjukhus

Av Adam Lindh
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En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans.

All tågtrafik in och ut ur Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gefle Dagblad.

– Man har hört smällar och anträffat en skadad person, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin till tidningen.

Händelsen har ägt rum vid Sätra centrum
Sveriges Television
Skadeläget är oklart
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