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Illustrationsbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skottlossningen i Gävle

Skjuten man i Gävle har livshotande skador

Av Joel Malmén
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Den man i 20-årsåldern som sköts i Sätra i Gävle i fredags vårdas för livshotande skador, uppger åklagare Mattias Wilhelmsson för P4 Gävleborg.

En man i 25-årsåldern sitter anhållen misstänkt för två fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Han tros även ha försökt skjuta en annan man i 20-årsåldern.

Beslut om häktningsbegäran ska tas senast på tisdagen.

Okänt motiv
radio+text · Sveriges Radio
Greps några timmar efter skjutningen
TT
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