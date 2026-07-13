Skjuten man i Gävle har livshotande skador

Den man i 20-årsåldern som sköts i Sätra i Gävle i fredags vårdas för livshotande skador, uppger åklagare Mattias Wilhelmsson för P4 Gävleborg.

En man i 25-årsåldern sitter anhållen misstänkt för två fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Han tros även ha försökt skjuta en annan man i 20-årsåldern.

Beslut om häktningsbegäran ska tas senast på tisdagen.