Svenska jägare larmar om att jägare från andra länder vanvårdar sina hundar i samband med jaktresor till Sverige, skriver Expressen.

Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Niklas Lundberg säger att det bland annat handlar om att hundar lämnas för länge i bilar.

– Hundar är inte maskiner, det är våra familjemedlemmar. Vi värnar om dem jättemycket, säger han.