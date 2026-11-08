Larmar om jaktturisterna: ”Hundar är inte maskiner”
Svenska jägare larmar om att jägare från andra länder vanvårdar sina hundar i samband med jaktresor till Sverige, skriver Expressen.
Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Niklas Lundberg säger att det bland annat handlar om att hundar lämnas för länge i bilar.
– Hundar är inte maskiner, det är våra familjemedlemmar. Vi värnar om dem jättemycket, säger han.
bakgrund
Svenska Jägareförbundet
Wikipedia (sv)
Svenska Jägareförbundet (SJF) är en svensk ideell organisation bildad 1830. Förbundet hade vid utgången av 2015 drygt 151 000 medlemmar.
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