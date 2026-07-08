Larmet: Ukrainskt rederi närmar sig konkurs

Ukrainas statligt ägda Donau-rederi riskerar att gå i konkurs, visar dokument som Kyiv Independent tagit del av. Förra året redovisade företaget en förlust på 7 miljoner dollar.

Styrelsens ordförande, Benoit Pleska, skrev i början av maj ett brev till Ukrainas parlament om sin oro. Han varnade bland annat för bristande bolagsstyrning, korruption och ett motstånd mot att reformera företaget.

– Jag anser att en stärkt bolagsstyrning i Ukrainas statliga företag är avgörande för landets framtid och för att upprätthålla förtroendet hos våra internationella partner, säger han till tidningen.

Företaget har länge haft problem med korruption. Bland annat misstänks en tidigare chef ha försökt överföra ett tiotal fartyg till ett företag i Ungern, vilket skulle göra att bolaget skulle förlora 50 miljoner, enligt Pleska.