Larsen dominant när danskarna utsåg tidernas bästa låt

300 000 danskar var med och röstade när Danmarks Radio utsåg landets 100 bästa låtar genom tiderna, skriver Berlingske. Och resultatet pekar på att minnet av Kim Larsen är starkt, trots att det snart är åtta år sedan han dog.

Den danska artisten lade nämligen beslag på fyra av de sju första platserna.

På topplistan märks också Brødrene Olsens Eurovision-vinnare ”Smuk som et stjerneskud” och Sort Sols ”Let Your Fingers Do The Walking”.

Bäst av alla var dock en helt annan: Alberte med sin ”Lyse nætter”.