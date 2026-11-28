Larssons ”Lush life” i ny succé – störst i Norge
Zara Larssons elva år gamla megahit ”Lush life” har fått nytt liv – och seglat upp som årets mest spelade utländska låt bland Spotify-lyssnare i Norge, skriver NTB. Under året har låten spelats 13,8 miljoner gånger på Spotify i landet.
Succélåten från 2015 har fått nytt liv efter en viral Tiktok-trend med dansvideor och efter att Zara Larsson fått ett genombrott i USA.
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