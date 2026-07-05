Lasse Åberg: ”Snart är hela filmgänget borta”
”Sällskapsresan”-regissören Lasse Åberg kommenterar skådespelaren Weiron Holmbergs bortgång.
– Det var väldigt tråkigt. Snart är hela filmgänget borta, säger han till Aftonbladet.
Han kallar Holmberg ”en väldigt fryntlig och trevlig kille”. Liksom Roland Janson, som också syntes i ”Sällskapsresan”, hade Holmberg en bakgrund som arbetare och amatörskådespelare inom Göteborgs fria teaterscen.
Tillsammans med Sven Melander spelade Holmberg duon Berra och Robban, som i den första ”Sällskapsresan”-filmen från 1980 var på jakt efter 80-procentig rom från Pepes Bodega.
– De gjorde rollerna alldeles förtjusande, säger Lasse Åberg.
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