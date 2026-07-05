”Sällskapsresan”-skådisen Weiron Holmberg är död
Skådespelaren Weiron Holmberg, känd för sina roller i bland annat ”Sällskapsresan”, ”Repmånad” och ”Jönssonligan” är död. Det bekräftar hans familj för flera medier.
– En fantastisk, älskvärd pappa och morfar. Vi kommer sakna honom väldigt, väldigt mycket, säger barnbarnet Lindy till Aftonbladet.
Weiron Holmberg blev 91 år gammal.
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