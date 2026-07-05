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Weiron Holmberg/Sven Melander och Weiron Holmberg i ”Sällskapsresan”. (TT/Viking Film/Europa Film)
Weiron Holmberg 1935–2026

”Sällskapsresan”-skådisen Weiron Holmberg är död

Av Hedda Hallsenius
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Skådespelaren Weiron Holmberg, känd för sina roller i bland annat ”Sällskapsresan”, ”Repmånad” och ”Jönssonligan” är död. Det bekräftar hans familj för flera medier.

– En fantastisk, älskvärd pappa och morfar. Vi kommer sakna honom väldigt, väldigt mycket, säger barnbarnet Lindy till Aftonbladet.

Weiron Holmberg blev 91 år gammal.

Weiron Holmberg spelade Sven Melanders kompis från Göteborg i ”Sällskapsresan”
Aftonbladet
Föddes i Göteborg 1935
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TT
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