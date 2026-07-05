”Sällskapsresan”-skådisen Weiron Holmberg är död

Skådespelaren Weiron Holmberg, känd för sina roller i bland annat ”Sällskapsresan”, ”Repmånad” och ”Jönssonligan” är död. Det bekräftar hans familj för flera medier.

– En fantastisk, älskvärd pappa och morfar. Vi kommer sakna honom väldigt, väldigt mycket, säger barnbarnet Lindy till Aftonbladet.

Weiron Holmberg blev 91 år gammal.